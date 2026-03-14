El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo más crítico del día. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 0.2 mm pronosticados para la tarde, es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde. Esta temperatura, combinada con una alta humedad relativa que oscilará entre el 91% y el 95%, generará una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 13 km/h en las primeras horas y aumentando a 21 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían llegar hasta los 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. Es importante tener en cuenta estas condiciones si se planea realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en zonas costeras.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la nubosidad y la posible lluvia, lo que podría dificultar la conducción y otras actividades al aire libre. Por lo tanto, se recomienda precaución en las carreteras y estar atentos a las condiciones cambiantes.

El orto se producirá a las 07:50, y el ocaso se espera para las 19:39, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar estará limitada por la densa capa de nubes. A medida que avance la tarde, es probable que la situación meteorológica se mantenga estable, aunque no se descartan algunas variaciones en la intensidad de la lluvia.

En resumen, Moaña experimentará un día de cielo cubierto con temperaturas frescas y viento moderado. La posibilidad de lluvia, aunque leve, está presente, por lo que es recomendable estar preparado y tomar precauciones si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.