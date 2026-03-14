El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con períodos de cielo muy nuboso. Las probabilidades de precipitación son significativas, con un 90% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque la cantidad de precipitación no será excesiva, se anticipa que se registren entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia, especialmente en las horas centrales de la tarde.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. Las direcciones del viento variarán, predominando del oeste y suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque la bruma podría afectar ligeramente la claridad del paisaje, especialmente en las primeras horas de la mañana. La combinación de la alta humedad y la nubosidad puede generar un ambiente algo pesado, pero no se esperan tormentas eléctricas ni fenómenos meteorológicos severos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 11 grados . La nubosidad persistirá, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, lo que permitirá que la noche transcurra sin mayores contratiempos.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en las horas centrales de la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.