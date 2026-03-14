El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Meis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas si se planea salir. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. La temperatura oscilará entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, puede generar una atmósfera algo pesada, pero no se espera que esto afecte significativamente las actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con un acumulado de 0.1 mm durante el periodo del día. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas gotas de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que significa que las lluvias serán ligeras y no deberían interrumpir demasiado las actividades cotidianas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 15 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-13 km/h, lo que puede ser un alivio para aquellos que disfrutan de paseos al aire libre.

Es importante tener en cuenta que, aunque las condiciones meteorológicas no son las más favorables para actividades al aire libre, el día no se verá afectado por fenómenos severos. La visibilidad se mantendrá adecuada, y las lluvias, aunque presentes, no deberían ser un impedimento significativo para quienes necesiten desplazarse.

En resumen, hoy en Meis se vivirá un día fresco y cubierto, con lluvias ligeras y una alta humedad. Se recomienda a los habitantes que se preparen para el tiempo, llevando consigo un paraguas y vistiéndose en capas para adaptarse a las temperaturas cambiantes a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.