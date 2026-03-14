El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y algunas probabilidades de lluvia intermitente, aunque en cantidades mínimas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 10 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 10 grados, mientras que por la tarde se espera un leve aumento, llegando hasta los 13 grados. Esta variación térmica puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 85% en las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 90% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en torno al 85% durante la tarde. Sin embargo, las tormentas son poco probables, con un 0% de probabilidad de tormentas eléctricas a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia puede ser una posibilidad, no se anticipan condiciones severas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 11 grados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.