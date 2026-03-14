El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte de la jornada, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en las horas centrales del día y subiendo hasta un 92% en la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Meaño vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero presentes. A partir de las 21:00 horas, se prevé una ligera lluvia, con un total estimado de 0.2 mm. La probabilidad de que se produzcan lluvias es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten al menos algunas gotas de lluvia a lo largo del día. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las condiciones climáticas, aunque húmedas, no serán severas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 13 km/h en las primeras horas del día y aumentando a 15 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a los 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas expuestas.

El orto se producirá a las 07:50, mientras que el ocaso está previsto para las 19:39, lo que proporciona un día relativamente largo, aunque nublado. A medida que avance la tarde, la luz del sol será escasa debido a la cobertura de nubes, lo que puede afectar las actividades al aire libre.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente por la tarde. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.