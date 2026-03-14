El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "Cubierto" y "Muy nuboso". Esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, aumentando ligeramente a 13 grados hacia la tarde. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 75% y el 89%, generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a la precipitación, se espera que la probabilidad de lluvia sea alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Durante estas horas, se prevén lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 0.2 mm en la tarde. Sin embargo, a partir de las 19:00, la probabilidad de precipitación disminuirá significativamente, lo que permitirá que el tiempo se mantenga más seco hacia el final del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán vientos del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más templada en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la lluvia cese, permitiendo que los residentes de Marín disfruten de un ocaso tranquilo a las 19:40. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. En resumen, hoy será un día fresco y húmedo en Marín, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.