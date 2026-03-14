El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 87% por la mañana y subiendo hasta un 89% en las horas siguientes. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean mínimas, con registros de hasta 0.1 mm en los periodos más críticos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es del 100% en el periodo de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lloviznas. A medida que avance el día, las posibilidades de lluvia se mantendrán, aunque con una intensidad muy baja, lo que podría no ser suficiente para mojar el suelo de manera significativa.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h, alcanzando rachas de hasta 38 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas. Por la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el noroeste, manteniendo su fuerza, lo que podría hacer que algunas actividades al aire libre se sientan más frías de lo habitual.

El orto se producirá a las 07:50, brindando un inicio de jornada con luz natural, aunque el cielo cubierto podría limitar la visibilidad del amanecer. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 19:39, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada, aunque con un ambiente gris y fresco.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias escasas y un viento moderado. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día en el que la actividad al aire libre podría verse afectada por las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.