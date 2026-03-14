El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Lalín se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados al inicio del día, descendiendo a 5 grados en las horas más frías. La sensación térmica será aún más baja, alcanzando solo 4 grados en la madrugada, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 5 y 6 grados, con una ligera mejora en la sensación térmica que podría llegar a los 3 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. A pesar de las condiciones de viento, la temperatura podría alcanzar un máximo de 10 grados hacia el final de la tarde.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque podría haber momentos de ligera bruma, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:37. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose entre 8 y 9 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser de 6 grados. La cobertura de nubes persistirá, y es probable que la bruma y la niebla se hagan más evidentes, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones invernales y la posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.