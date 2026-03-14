El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un aumento en la probabilidad de lluvia, especialmente en las horas centrales.
La temperatura máxima alcanzará los 9 grados , mientras que por la tarde se prevé un ligero descenso, con mínimas que rondarán los 7 grados. La sensación térmica será aún más baja, con valores que podrían caer hasta los 3 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir. La combinación de la temperatura y la humedad generará un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que hoy se registren entre 1 y 3 milímetros de lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo más crítico. Esto significa que es muy probable que los habitantes de Lalín experimenten lluvias, aunque se espera que sean de intensidad variable. Las lluvias serán más escasas en las primeras horas de la mañana, aumentando su frecuencia y cantidad a medida que se acerque la tarde.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas.
A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de lluvia escasa intercalados. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, así que es aconsejable estar atentos a las condiciones si se planea conducir. La puesta de sol se producirá a las 19:36, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las precipitaciones.
En resumen, hoy en Lalín se espera un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo que invita a la reflexión y al abrigo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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