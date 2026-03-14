El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 84% y el 89%, lo que generará una sensación de frescor en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, podría hacer que la percepción térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En general, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 10 y 20 km/h, lo que podría generar algunas rachas más intensas en momentos puntuales.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 90% de que se registren lluvias escasas entre las 07:00 y las 13:00 horas, con acumulaciones que no deberían superar los 0.1 mm. Esto significa que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto pero sin precipitaciones significativas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura se mantendrá estable, y se prevé que el cielo comience a despejarse ligeramente hacia la noche, aunque todavía se podrán observar algunas nubes. La puesta de sol se producirá a las 19:41, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque no será del todo despejado, podría tener sus momentos de belleza.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con posibilidades de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día de abrigo y precaución ante la posibilidad de chubascos, especialmente durante la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.