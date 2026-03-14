El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una atmósfera gris y húmeda. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados centígrados, lo que puede resultar en una sensación térmica algo fresca, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a 86% durante la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir del periodo 21, que comienza a media tarde, se registren lluvias ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 0.3 mm. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan estas lluvias, aunque se prevé que sean escasas y no generen grandes inconvenientes. Sin embargo, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se tiene planeado salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en algunos momentos. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, por lo que se sugiere tener en cuenta esta variable al salir de casa. A medida que avance el día, el viento podría cambiar ligeramente hacia el noroeste, manteniendo su intensidad.

El orto se producirá a las 07:50, mientras que el ocaso está previsto para las 19:39, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar estará limitada por la nubosidad. En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día fresco y cubierto, con lluvias ligeras a la vista, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores o a prepararse adecuadamente para salir al exterior.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.