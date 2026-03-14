El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, A Guarda se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se extenderá hasta la tarde. A partir de las 6:00 horas, se espera que la situación se complique ligeramente con la posibilidad de lluvias escasas, que se mantendrán hasta aproximadamente las 15:00 horas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.5 mm en total, lo que indica que, aunque la lluvia estará presente, no se anticipan condiciones de mal tiempo severo.

La temperatura durante la jornada se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia el mediodía, para luego alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Esta variación moderada en la temperatura, junto con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 70% y el 92%, contribuirá a una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento disminuya, con ráfagas que podrían llegar a los 24 km/h hacia el final de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será alta durante la mañana y la primera parte de la tarde, con un 80% de probabilidad entre las 6:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente a un 0%, lo que permitirá que el cielo se despeje gradualmente hacia la noche.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre deberán estar atentos a las condiciones climáticas, ya que aunque la lluvia será escasa, la nubosidad puede afectar la visibilidad y la experiencia general. En resumen, A Guarda vivirá un día fresco y cubierto, con ligeras lluvias que no deberían interferir significativamente en las actividades diarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.