El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura oscilará entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las últimas horas del día, lo que puede generar una sensación de mayor frescura y, en algunos momentos, incomodidad. Este nivel de humedad también es indicativo de la posibilidad de lluvias, aunque estas serán escasas. Se prevé que la precipitación sea mínima, con valores que rondan entre 0.1 y 0.2 mm, lo que significa que, si bien hay probabilidades de lluvia, no se espera que afecte significativamente las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es del 100% para el periodo más crítico, lo que implica que es casi seguro que se registrarán algunas gotas a lo largo del día. Sin embargo, la intensidad de la lluvia será leve, lo que podría permitir que los residentes continúen con sus actividades cotidianas sin mayores inconvenientes. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente durante las horas de mayor nubosidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán los 10 a 13 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las rachas máximas de viento podrían llegar hasta los 33 km/h, especialmente en áreas más expuestas. Esto es un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un poco incómodo en combinación con la baja temperatura.

El orto se producirá a las 07:50, mientras que el ocaso será a las 19:40, lo que proporciona un día relativamente largo, aunque con poca luz solar directa debido a la cobertura de nubes. A medida que avance la tarde, la temperatura tenderá a descender, por lo que se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones del tiempo.

En resumen, A Guarda experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia ligera y viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.