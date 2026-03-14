El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que la precipitación sea escasa, con valores que podrían alcanzar hasta 0.5 mm.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 10 grados, mientras que durante la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 13 grados. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, rondando el 81% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, el viento se suavizará, pero se mantendrá constante, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque habrá lluvias ligeras, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Gondomar estén preparados para condiciones de lluvia ligera, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación es más alta.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día que, aunque no será severo, sí requerirá precauciones ante la lluvia y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.