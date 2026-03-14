El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 92% al 93%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Esta combinación de factores atmosféricos sugiere que los habitantes de Gondomar deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de que se registren pequeñas precipitaciones. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas más activas, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 19 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h. Esta brisa, aunque moderada, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias, aunque estas no serán intensas. La previsión sugiere que las lluvias serán intermitentes, por lo que es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El orto se producirá a las 07:50, y el ocaso será a las 19:39, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar estará limitada por la cobertura de nubes. En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, hacerlo con precaución ante las condiciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.