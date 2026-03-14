El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones de nubosidad persistirán, con intervalos de lluvia ligera que se prevén especialmente en las primeras horas de la tarde. La precipitación acumulada será mínima, con valores que no superarán los 0.2 mm en los periodos más lluviosos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Forcarei necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 30 km/h. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente por la tarde y la noche, donde se espera que las velocidades disminuyan a alrededor de 4 a 7 km/h.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que se verá afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 10 grados durante la tarde, pero con la sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

Por la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a niveles cercanos a los 6 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío persistente. La salida del sol está prevista para las 07:47, mientras que el ocaso se producirá a las 19:39, marcando un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para aquellos que busquen refugio en sus hogares o actividades bajo techo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.