El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura máxima alcanzará los 9 grados , mientras que por la tarde se espera que descienda a 7 grados, lo que indica un día fresco y húmedo.

Las precipitaciones serán ligeras, con un total estimado de 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm durante el transcurso del día, especialmente en las horas centrales. A medida que avancen las horas, se prevé que la lluvia se mantenga en niveles bajos, con 0.7 mm esperados en la tarde y sin acumulación significativa hacia la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Forcarei experimenten al menos algunas gotas de lluvia.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación térmica aún más baja, con valores que se sentirán como 6 grados en la mañana y descendiendo a 4 grados por la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa de abrigo y, si es posible, impermeables para protegerse de la lluvia.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 07:48 y se ocultará a las 19:37, lo que proporciona un tiempo de luz diurna considerable, aunque la mayor parte de este estará cubierto por nubes. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los vientos del oeste aportarán una sensación de frescura adicional, haciendo de este un día ideal para actividades en interiores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.