Hoy, 14 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a la precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 11 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 79% y el 96% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frío y podría hacer que los paseos al aire libre sean menos agradables. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 15 km/h en las horas más activas. Esto podría generar ráfagas que, aunque no serán intensas, añadirán un factor de incomodidad a la ya fresca jornada.

En cuanto a la precipitación, se espera que haya lluvias escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en las primeras horas de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% entre las 01:00 y las 07:00, y manteniéndose en un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es probable que los residentes de A Estrada se enfrenten a chubascos ligeros a lo largo del día, especialmente durante la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

A pesar de las condiciones nubladas y la posibilidad de lluvia, no se prevén tormentas eléctricas, lo que podría ofrecer un alivio a aquellos que temen las inclemencias del tiempo. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la conducción y las actividades al aire libre. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias ligeras y una alta humedad. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones invernales que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.