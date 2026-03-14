El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, A Estrada se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . Este ambiente nublado se mantendrá durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo habitual.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 100% en algunos momentos. Sin embargo, las cantidades de lluvia previstas son escasas, con registros que podrían llegar a 0.4 mm en las horas más activas de la lluvia. Esto significa que, aunque es probable que se produzcan algunas gotas, no se anticipan tormentas intensas ni acumulaciones significativas de agua.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 90% y aumentando hasta un 95% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día gris y húmedo, llevando consigo paraguas o impermeables si tienen planes de salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. Es importante tener en cuenta esta variable, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre o se desplacen en bicicleta.

El orto se producirá a las 07:49, y el ocaso será a las 19:38, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar estará limitada por la cobertura de nubes. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 9 grados .

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo inestable y que tomen precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.