El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, oscilando entre 8 y 9 grados. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas. En particular, se anticipa una precipitación de 0.4 mm entre las 12:00 y las 13:00, y 0.3 mm entre las 13:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, predominando de dirección sur y suroeste. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 12 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 12 grados, pero la alta humedad y el cielo cubierto mantendrán una atmósfera fresca. La probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente hacia la tarde, aunque aún se espera que las condiciones sean propensas a chubascos esporádicos.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 23:00. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar brumas en las horas nocturnas.
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es aconsejable estar preparado para la lluvia y el viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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