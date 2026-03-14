El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvia. Desde primera hora de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale de casa.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero presentes. Durante la jornada, se anticipa una ligera lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las horas centrales del día y 0.1 mm por la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en el periodo más crítico, lo que significa que es muy probable que se produzcan algunas gotas de lluvia, aunque no se prevén tormentas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Soplará desde el suroeste a una velocidad de 15 km/h, aumentando a 31 km/h en rachas. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará cubierto, con una ligera disminución en la intensidad de la lluvia. Sin embargo, la nubosidad persistirá, lo que podría dificultar la visibilidad durante las horas de la tarde y el ocaso, que se producirá a las 19:38.

Para aquellos que planean salir, es aconsejable llevar paraguas o impermeables, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o prepararse para un día de descanso en casa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.