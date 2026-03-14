El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se caracterizará por un ambiente cubierto, con periodos de nubosidad muy densa que podrían traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 95% entre las 07:00 y las 19:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Catoira se enfrenten a un día húmedo.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00, cuando se prevé que el termómetro marque 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 82% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h, predominando del suroeste. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, que podrían aumentar ligeramente en la tarde. Este viento, aunque no será muy fuerte, contribuirá a la sensación de frescor en el ambiente.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la nubosidad y la posible lluvia, lo que podría afectar a los desplazamientos. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, Catoira experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente húmedo y fresco, con la posibilidad de que las condiciones meteorológicas cambien a lo largo del día. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.