El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa en algunos momentos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en el periodo más crítico, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. En particular, se prevé que las lluvias más ligeras se concentren en las horas de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en el periodo 20 y 0.2 mm en el periodo 21. Sin embargo, en la mañana y al final del día, la posibilidad de lluvia disminuye, con pronósticos que indican que el cielo podría despejarse ligeramente hacia la noche.
La humedad relativa será alta, oscilando entre el 83% y el 88%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, considerando la posibilidad de lluvia y el viento.
A lo largo del día, el sol saldrá a las 07:50 y se ocultará a las 19:38, brindando un total de luz diurna que, aunque limitada por la nubosidad, permitirá disfrutar de algunas horas de claridad. A medida que se acerque la tarde, es posible que el cielo se mantenga cubierto, pero con la esperanza de que las lluvias sean ligeras y no interrumpan significativamente las actividades diarias. En resumen, un día fresco y húmedo espera a los habitantes de Catoira, con la posibilidad de lluvias ligeras que podrían refrescar el ambiente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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