El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, aunque se prevé que la lluvia sea escasa. A partir de las 6:00 AM, se registrarán ligeras precipitaciones, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm. Esta tendencia de lluvias ligeras continuará durante la mañana, con un aumento en la probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 10:00 AM y la 1:00 PM. Durante este periodo, se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y se preparen para un tiempo húmedo.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 6 grados en las horas más frías de la mañana y máximas que no superarán los 10 grados en la tarde. A medida que el día avance, se espera que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando hasta 11 grados hacia las 5:00 PM. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se irá calmando, pero seguirá presente, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las condiciones de lluvia podrían reducirla temporalmente. La puesta de sol está programada para las 7:38 PM, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto.

A lo largo de la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 9 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan chubascos aislados. En resumen, un día fresco y húmedo espera a los habitantes de A Cañiza, con la recomendación de estar preparados para la lluvia y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.