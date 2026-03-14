El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, A Cañiza se prepara para un día marcado por un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con un aspecto gris, lo que indica que la atmósfera está cargada de humedad. A lo largo del día, se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas de la tarde.

La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas de la tarde y la noche. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que oscilará entre el 84% y el 93%, generará una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para evitar el frío.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán los 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Las rachas de viento podrían llegar a ser más fuertes, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que significa que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas y no se espera que generen problemas significativos. Sin embargo, es importante que los ciudadanos estén preparados para la posibilidad de un tiempo inestable, especialmente si planean actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula, lo que sugiere que, a pesar de las lluvias, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Esto permitirá que la jornada transcurra con normalidad, aunque con un cielo gris y húmedo.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, aunque hoy el orto se producirá a las 07:48, y el ocaso será a las 19:37, lo que nos brinda un día relativamente largo, aunque nublado. A medida que avance la jornada, los residentes de A Cañiza podrán disfrutar de un ambiente tranquilo, ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones climáticas que se avecinan.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.