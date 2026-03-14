El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . La previsión indica que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Cangas necesiten paraguas durante sus actividades matutinas y parte de la tarde.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 18 y 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. En las horas más activas del día, especialmente entre las 10:00 y las 16:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían superar los 35 km/h. Esto podría generar un ambiente un tanto incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia comenzará a disminuir, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados , y la humedad comenzará a descender ligeramente. Hacia el final de la jornada, se espera que el cielo permanezca nublado, pero con una ligera mejora en las condiciones, permitiendo que algunos claros puedan aparecer.

En cuanto a la noche, la temperatura descenderá a alrededor de 9 grados , con un ambiente fresco y húmedo. La probabilidad de lluvia se reducirá considerablemente, y el viento se calmará, lo que permitirá que la noche transcurra de manera más tranquila.

En resumen, hoy en Cangas se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notable. Es recomendable que los residentes se preparen para un día húmedo y ventoso, especialmente durante las horas de mayor actividad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.