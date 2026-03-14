El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 92% durante la mañana y ligeramente disminuyendo a 91% en las horas de la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Cangas vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes. Durante el periodo de la mañana y parte de la tarde, se prevé una precipitación de 0.1 mm, lo que indica que es probable que se produzcan lloviznas ligeras. La probabilidad de lluvia es del 100%, lo que significa que es casi seguro que los residentes experimentarán alguna forma de precipitación a lo largo del día. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda tener en cuenta este factor al salir.

A medida que avance el día, el cielo seguirá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de que se produzcan chubascos ligeros persistirá. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la combinación de nubes y lluvia, así que es importante conducir con precaución si se viaja por la zona.

El orto se producirá a las 07:50 y el ocaso a las 19:39, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar estará limitada por la densa capa de nubes. En resumen, se prevé un día fresco y húmedo en Cangas, con cielos cubiertos y la certeza de que la lluvia estará presente, aunque en cantidades moderadas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.