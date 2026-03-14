El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y cubierto, con escasas probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando el 84% al inicio del día y aumentando hasta un 89% en las horas centrales. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Cambados vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de 0.1 mm de lluvia en algunos periodos, especialmente entre las 09:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán relativamente estables a pesar de la nubosidad.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 26 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. A partir de las 14:00 horas, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur y el este, con velocidades más suaves que rondarán los 2 a 5 km/h. Esto podría contribuir a una ligera mejora en la sensación térmica hacia el final de la jornada.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá mayormente cubierto, pero se prevé que haya momentos de claridad, especialmente hacia el ocaso, que ocurrirá a las 19:40 horas. La temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados en las horas más cálidas del día, aunque la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento.

En resumen, Cambados experimentará un día nublado y fresco, con escasas posibilidades de lluvia y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.