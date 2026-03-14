El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que se mantendrán en esta condición a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo cubierto que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre si se está adecuadamente abrigado.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 100% en el periodo de la tarde. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 0.3 mm pronosticados, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La lluvia, aunque ligera, podría ser persistente, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse en capas para mantener el confort.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que rondarán los 19 a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que es importante tener en cuenta las condiciones del viento al planificar actividades al aire libre.

A lo largo del día, el sol saldrá a las 07:50 y se ocultará a las 19:39, lo que proporciona un buen número de horas de luz, aunque la mayor parte de este tiempo estará cubierto por nubes. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, así que se recomienda precaución si se viaja.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy será fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia ligera. Es un día que invita a disfrutar de actividades en interiores o, si se opta por salir, a estar preparado para la lluvia y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.