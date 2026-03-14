El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían resultar en lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 80% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 11 km/h en momentos puntuales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se espera que la probabilidad de lluvia sea alta, con un 100% de probabilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 95% entre las 7 y las 13 horas. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de que se produzcan intervalos nubosos con lluvia ligera es alta, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia se estabilicen, con una probabilidad de precipitación que caerá a cero después de las 19 horas. Esto permitirá que los residentes de Caldas de Reis disfruten de un ocaso más despejado, aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche.

Es importante que los habitantes de la zona se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de la alta humedad y el viento suave puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, así que se recomienda vestirse en capas para mantenerse cómodos durante todo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.