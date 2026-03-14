El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y en la actividad diaria de los habitantes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 12 grados . A primera hora, se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas posteriores. Esta variación de temperatura, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará el 92% en las horas de la tarde, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad será un factor predominante hoy, con niveles que se mantendrán elevados, especialmente en la tarde. Esto, junto con la probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de la mañana, sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque se anticipa que serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán los 13 km/h, aumentando a 29 km/h en rachas. Esta brisa puede ser más notable en áreas abiertas, por lo que se sugiere tener precaución, especialmente en actividades al aire libre. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, contribuyendo a la sensación de frescor.

La visibilidad no se verá significativamente afectada, aunque la combinación de nubes y posibles lluvias puede hacer que el día se sienta más gris de lo habitual. Los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día en el que el cielo cubierto y las temperaturas frescas marcarán la pauta, con la posibilidad de que las lluvias ligeras se conviertan en un acompañante constante.

En resumen, el día de hoy en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un ambiente más invernal, a pesar de estar ya en marzo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.