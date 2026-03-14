El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada y hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A partir de las 06:00 horas, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, se espera que caigan entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia, lo que se considera escaso, pero suficiente para que los habitantes de Bueu lleven paraguas o impermeables si planean salir. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la noche.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 15 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el este y sureste, con velocidades que rondarán entre 2 y 6 km/h.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que avance el día, la visibilidad debería mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto.

A partir de las 18:00 horas, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas, con una ligera mejora en la temperatura, que podría alcanzar hasta los 13 grados . La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, aunque las temperaturas volverán a descender, rondando los 10 grados hacia el final del día.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes estar preparados para las condiciones cambiantes y disfrutar de la tarde-noche despejada que se anticipa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.