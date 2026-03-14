El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que esta condición persista, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos, especialmente en las horas centrales de la jornada.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre si se cuenta con la vestimenta adecuada. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará valores del 87% al 89% a lo largo del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes de Bueu que se vistan en consecuencia.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que hoy se registren cantidades mínimas, con un total estimado de 0.1 mm en las horas de mayor actividad. A pesar de que la probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de probabilidad en el periodo más crítico, las lluvias serán ligeras y no deberían interferir significativamente con las actividades diarias. Sin embargo, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable por si acaso.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 38 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede resultar refrescante, pero también podría hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente en áreas más expuestas.

El orto se producirá a las 07:50, brindando una luz suave al amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:39, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada, aunque nublada. En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con ligeras posibilidades de lluvia, lo que invita a disfrutar de la belleza del entorno natural, siempre con precaución ante las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.