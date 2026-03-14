El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

El día de hoy, 14 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en las horas de la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias escasas. A lo largo de la mañana, se anticipa que la precipitación será mínima, con valores que rondan los 0.1 mm, pero a medida que avance el día, especialmente en la tarde, se podría acumular hasta 0.2 mm de lluvia. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean estar al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 80% en todo momento. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las horas más tempranas y al anochecer, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y probabilidad de lluvias escasas, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores o para disfrutar de un día acogedor en casa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.