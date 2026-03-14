El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de marzo de 2026, Barro se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, y aunque la probabilidad de precipitaciones es alta, se espera que la lluvia sea escasa. A lo largo del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11-12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 95% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a estas condiciones.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de entre 9 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h. Este viento, aunque moderado, puede añadir una sensación de frescura al ambiente, especialmente en las zonas más expuestas. Es aconsejable tener en cuenta la dirección del viento al planificar actividades al aire libre, ya que podría influir en la percepción de la temperatura.
La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia es posible, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la lluvia ligera podría ser suficiente para mojar el suelo y crear charcos, así que es recomendable estar atento a las condiciones si se planea salir.
En resumen, Barro experimentará un día cubierto con temperaturas frescas y alta humedad. La posibilidad de lluvia ligera está presente, por lo que es prudente llevar un paraguas o impermeable. Las condiciones de viento serán moderadas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. A pesar de las nubes y la posibilidad de lluvia, el día ofrece oportunidades para disfrutar de la naturaleza, siempre que se tomen las precauciones adecuadas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
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