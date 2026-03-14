El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a abrigarse. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante las horas más tempranas.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registrarán 13 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 81% a 82%. Esta combinación de temperatura y humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

En cuanto a la precipitación, hay una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante las primeras horas de la tarde. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que es muy probable que los residentes de Baiona experimenten al menos algunas gotas de lluvia durante este período. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos ligeros.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se suavizará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las horas de la tarde, lo que podría dificultar la visión en algunos momentos. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución si se viaja o se realizan actividades que requieran una buena visibilidad.

En resumen, Baiona vivirá un día fresco y mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.