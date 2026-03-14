El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una atmósfera gris y húmeda. A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se mantenga similar, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada por una alta humedad relativa que oscilará entre el 91% y el 93%. Esta combinación de factores hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Baiona vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren acumulaciones de hasta 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos en los que el agua caerá de manera intermitente. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que significa que es muy probable que los habitantes experimenten al menos algunas gotas a lo largo del día. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán los 15 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 19 km/h. Esto puede generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se sugiere tener precaución al salir.

El orto se producirá a las 07:50, mientras que el ocaso está previsto para las 19:39, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar será escasa debido a la cobertura nubosa. En resumen, Baiona experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo que puede ser incómodo para quienes no estén adecuadamente equipados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.