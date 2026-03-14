El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de marzo de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una atmósfera gris y húmeda. A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se mantenga similar, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la jornada.
Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde. Esta temperatura, aunque fresca, será acompañada por una alta humedad relativa que oscilará entre el 91% y el 93%. Esta combinación de factores hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de Baiona vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren acumulaciones de hasta 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos en los que el agua caerá de manera intermitente. La probabilidad de precipitación es del 100%, lo que significa que es muy probable que los habitantes experimenten al menos algunas gotas a lo largo del día. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste con velocidades que alcanzarán los 15 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 19 km/h. Esto puede generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se sugiere tener precaución al salir.
El orto se producirá a las 07:50, mientras que el ocaso está previsto para las 19:39, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar será escasa debido a la cobertura nubosa. En resumen, Baiona experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo que puede ser incómodo para quienes no estén adecuadamente equipados.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.
- Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon
- Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
- La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
- Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
- Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
- Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
- Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra