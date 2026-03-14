El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 14 de marzo

Hoy, 14 de marzo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables. Sin embargo, se espera que a partir de las 03:00 AM, la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Durante este periodo, se anticipa la posibilidad de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.7 mm. Esto significa que los habitantes de As Neves deben estar preparados para un día húmedo, especialmente en las horas centrales.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 15 km/h en las horas más activas.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 16:00. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una disminución en la intensidad. Las lluvias podrían ser intermitentes, con acumulaciones menores a lo largo de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. La temperatura descenderá nuevamente, situándose entre los 10 y 12 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma y niebla en las horas nocturnas, especialmente hacia el final del día.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo húmedo y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.