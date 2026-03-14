El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 13 de marzo

Hoy, 13 de marzo de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de que se registren lluvias, aunque se espera que estas sean escasas. En términos de acumulación, se anticipa que las precipitaciones oscilarán entre 0.1 y 1 milímetro, siendo más intensas en las horas centrales del día. Esto significa que, aunque no se prevén lluvias torrenciales, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Por lo tanto, se aconseja vestirse en capas para mantenerse cómodo durante el día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 12 km/h, y ráfagas que podrían llegar hasta los 25 km/h en momentos puntuales. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas. Por lo tanto, es prudente tener en cuenta la dirección y la intensidad del viento al planificar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:48, mientras que el ocaso se espera para las 19:37, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la mayor parte de la jornada estará marcada por un cielo gris y lluvioso. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, hoy en As Neves se prevé un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-13T20:57:12.