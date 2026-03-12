El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad será reducida, con temperaturas que rondarán los 10 a 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . La bruma podría aparecer en la transición hacia el mediodía, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia hasta la tarde.

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con algunas horas de poco nuboso hacia el final del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en áreas expuestas. A medida que se acerque la noche, el viento se moderará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y la tarde, aumentando a un 35% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de la tarde sin preocupaciones.

El ocaso se producirá a las 19:38, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos mayormente despejados y temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados . La combinación de la bruma matutina y el cielo cubierto durante el día hará que sea un día característico de la primavera en Vilanova de Arousa, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.