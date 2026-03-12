El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque la nubosidad seguirá siendo alta.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con nubes que oscilarán entre muy nuboso y cubierto. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 11 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 70% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el tiempo, teniendo en cuenta tanto la temperatura como el viento.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una probabilidad del 55% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 19:00 y las 01:00, lo que podría coincidir con el ocaso, programado para las 19:38. Esto podría traer un cambio en las condiciones, por lo que es aconsejable estar preparados para un posible cambio en el tiempo.

En resumen, hoy en Vilagarcía de Arousa, se prevé un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras por la noche. Se recomienda precaución al conducir debido a la niebla en las primeras horas y estar atentos a las condiciones cambiantes hacia la tarde y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.