El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Vilaboa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondarán los 9 a 10 grados . A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera entre las 3 y las 7 de la mañana, manteniendo las temperaturas estables en torno a los 10 grados.

A partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, aunque se mantendrá un ambiente mayormente nuboso durante gran parte del día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 75% hacia el final del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A pesar de la brisa, las condiciones serán agradables para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día cuando el sol asome entre las nubes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 7 y las 9 de la noche. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

La puesta de sol se producirá a las 19:37, ofreciendo un espectáculo visual que podría ser disfrutado en un entorno más despejado. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla una vez más.

En resumen, Vilaboa experimentará un día variado, comenzando con niebla y bruma, seguido de un periodo de cielos parcialmente despejados y temperaturas agradables, antes de que la noche traiga de nuevo la posibilidad de niebla. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con un ojo en el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.