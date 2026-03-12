El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Vila de Cruces se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con periodos de bruma y niebla que podrían afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con algunas mejoras hacia la tarde, donde se prevén momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la niebla matutina, que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre en las primeras horas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se aclare un poco, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición, aunque de manera intermitente. La puesta de sol está programada para las 19:35, ofreciendo un espectáculo visual que podría ser más apreciado si las nubes se disipan.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día fresco y mayormente nublado, con bruma y niebla en las primeras horas, pero sin precipitaciones. Las temperaturas serán agradables durante el día, y el viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un buen día para disfrutar de la naturaleza, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.