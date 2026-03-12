El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Vigo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que se alternarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que se mantendrá constante en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados, aunque se espera que en general se mantenga en un rango entre 11 y 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 75% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. A lo largo de la mañana y parte de la tarde, se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias significativas en las primeras horas.

Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 19:00 y 21:00, existe una leve posibilidad de tormentas, con una probabilidad del 5%. Esto podría traer consigo algunas lluvias ligeras, aunque no se espera que sean intensas. La situación meteorológica se mantendrá estable, con cielos cubiertos y temperaturas frescas, lo que podría invitar a los vigueses a disfrutar de actividades al aire libre, siempre que estén preparados para un cambio repentino en el tiempo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá presente, contribuyendo a la sensación general de frescura.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una leve posibilidad de tormentas hacia la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de nubosidad, humedad y viento hará que la jornada sea fresca, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar de lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.