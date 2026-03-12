El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, especialmente a partir de las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados durante las primeras horas del día, aumentando ligeramente a 10 grados hacia las 8 de la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 100% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 50% entre las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada del día siguiente. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar algunas molestias para quienes planeen actividades al aire libre. La precipitación acumulada esperada es mínima, con valores de 0.1 mm en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento podría influir en la percepción de la temperatura, haciendo que se sienta más fresca de lo que realmente es.

La humedad relativa comenzará en un 100% y disminuirá a lo largo del día, alcanzando un 70% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, podría generar un ambiente algo incómodo para algunas personas, especialmente aquellas sensibles a la humedad.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un inicio nublado y con niebla, seguido de un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y húmedo, con precauciones al conducir debido a la niebla y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.