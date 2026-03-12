El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 AM, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 10:00 AM y subiendo hasta los 17 grados hacia la tarde. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que el sol brille con más fuerza, especialmente entre las 11:00 AM y las 3:00 PM, cuando se prevé que el cielo esté mayormente despejado.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 20 km/h desde el sur-suroeste durante la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, a pesar del aumento de la temperatura. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 4-9 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Tui podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado, y las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 9 grados a las 10:00 PM. La humedad aumentará nuevamente, pero sin llegar a niveles críticos. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el día en Tui se presenta como una jornada mayormente soleada después de la niebla matutina, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.