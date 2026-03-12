El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

El día de hoy, 12 de marzo de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente brumoso, con una visibilidad reducida en las primeras horas de la mañana. Durante la madrugada, las condiciones de bruma persistirán, especialmente en los periodos de 00:00 a 02:00, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a nubes altas, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas hasta el mediodía.

La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 9 grados , con ligeras variaciones que podrían llevarla a 10 grados hacia las 10:00. A medida que el día progrese, se anticipa un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 62% y el 100% a lo largo del día. Esto generará un ambiente algo pesado, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de Tomiño disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la bruma matutina, que podría afectar la visibilidad.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, predominando del sur y suroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor actividad. A lo largo del día, el viento ayudará a dispersar la bruma y las nubes, permitiendo que el sol brille con más fuerza hacia la tarde.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un inicio brumoso que dará paso a un ambiente más despejado y cálido en las horas centrales, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado contribuirán a un día agradable, aunque la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.