El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 12 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones cubiertas que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, cuando la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance los 16 grados hacia la tarde, proporcionando un ligero alivio del frío matutino.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. A pesar de esta baja probabilidad, es recomendable que los residentes estén preparados para cualquier cambio repentino en el tiempo.
El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h desde el oeste-suroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.
A lo largo del día, el cielo se despejará ligeramente hacia la noche, con condiciones de poco nuboso a despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer más claro. La puesta de sol está prevista para las 19:37, ofreciendo una vista agradable para aquellos que deseen salir a disfrutar del aire libre.
En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y vientos moderados. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es prudente estar atento a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.
