El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones cubiertas que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60% en la mayoría de las horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, cuando la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance los 16 grados hacia la tarde, proporcionando un ligero alivio del frío matutino.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas. A pesar de esta baja probabilidad, es recomendable que los residentes estén preparados para cualquier cambio repentino en el tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que el día avance, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h desde el oeste-suroeste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, el cielo se despejará ligeramente hacia la noche, con condiciones de poco nuboso a despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer más claro. La puesta de sol está prevista para las 19:37, ofreciendo una vista agradable para aquellos que deseen salir a disfrutar del aire libre.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y vientos moderados. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es prudente estar atento a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.