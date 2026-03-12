El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas hagan su aparición. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, pero se prevé que haya momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados, y se espera que alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 14 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 75% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, podría dar lugar a la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que sugiere que las condiciones serán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a un ambiente fresco, por lo que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.