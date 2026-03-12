El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 12 de marzo

Hoy, 12 de marzo de 2026, Sanxenxo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad se verá reducida, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% a primera hora y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 71% por la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, alcanzando un 30% entre las 7 y las 8 de la tarde. Sin embargo, es poco probable que se materialicen en forma de lluvia significativa.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, aunque seguirá predominando desde el sur y suroeste.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 9 de la noche. La niebla podría regresar, lo que podría afectar la visibilidad en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con niebla en las primeras horas y un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde. Se aconseja a todos los que planeen actividades al aire libre que estén preparados para las condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-11T20:52:12.